Президент "Торпедо": "Григорян своим жестом проявил неуважение к нашим фанатам"

Президент "Торпедо" Александр Тукманов отметил, что поведение главного тренера "Арарата" Александра Григоряна в матче 10-го тура первенства России зоны "Центр" ПФЛ против торпедовцев (3:2) в преддверии чемпионата мира-2018 не красит репутацию страны. По словам Тукманова, таким поступком Григорян проявил неуважение к болельщикам.

– Григорян своим непристойным жестом проявил неуважение к болельщикам, которые пришли на стадион, – цитирует ТАСС Тукманова. – Думаю, что такое поведение абсолютно не красит публичного человека, главного тренера, педагога, которым является Григорян. Не понимаю, что могло послужить катализатором данного поведения. Да, болельщики кричат, свистят, шумят, но эмоции надо сдерживать.

Честно говоря, мы не только удивлены, но и считаем, что такое поведение недостойно главного тренера, да и в принципе любого человека. В преддверии чемпионата мира такое поведение не красит репутацию нашей страны. На мой взгляд, надо всегда думать о последствиях и в первую очередь оставаться человеком.

КДК не оставит данный момент без внимания. Эпизод отражен в протоколе инспектора матча, его видели сотни болельщиков, поэтому замолчать и заболтать не получится.