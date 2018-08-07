Президент ПФЛ: "Ситуация с Квеквескири? Идет рассмотрение в дисциплинарных органах РФС"

Президент ПФЛ Андрей Соколов не стал подробно комментировать заявление, которое было опубликовано на официальном сайте "СКА-Хабаровск".



В нем представители дальневосточного клуба сообщили, что в процессе регистрации полузащитника Ираклия Квеквескири и задолго до матча 1-го тура ФНЛ - 2018/19 "СКА-Хабаровск" – "Армавир" (3:0), они через ФНЛ сделали запрос в ПФЛ о наличии нереализованной дисквалификации у футболиста. От ПФЛ дважды был получен ответ об отсутствии у хавбека такой дисквалификации.



Напомним, что Квеквескири, в межсезонье перешедший в "СКА-Хабаровск", заработал удаление в последнем туре ПФЛ - 2017/18 в матче "Арарат" - "Зоркий" (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев). Это вызвало возмущение у руководства клуба из Краснодарского края, которое оспаривают результат встречи с хабаровчанами.



- Пока все находится на рассмотрении дисциплинарных органов РФС, - сказал Соколов. - Пока комментарии по этой теме давать не буду. (Арман МКРТЧЯН)