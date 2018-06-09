Президент ПФЛ – о том, где будет играть "Сахалин": "Идет рабочий процесс"

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал ситуацию вокруг ФК "Сахалин". Команда заняла 1-е место в зоне "Восток" ПФЛ-2017/18, но не стала подавать заявку на лицензирование в ФНЛ. С сезона-2018/19 зону "Восток" в преобразовали в зону "Сибирь", но "Сахалин" не был включен в состав участников, несмотря на то, что прошел лицензирование для второго дивизиона. По информации "СЭ", причина кроется в том, что некоторые клубы не готовы летать на выезды на Сахалин.

– Как только все будет понятно – вы об этом узнаете. Сейчас по этому вопросу идет рабочий процесс, как и по остальным группам лиги, – сказал Соколов. (Иван ТОРОПЦЕВ)