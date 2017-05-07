Президент ПФЛ: "Домодедово" – "Солярис"? Отсутствие полицейских – не основание для прекращения матча"

Президент ПФЛ Андрей Соколов в интервью корреспонденту "СЭ" прокомментировал отмену матча 22-го тура зоны "Запад" между "Домодедово" и "Солярисом". Как сообщает пресс-служба столичного клуба, встреча на стадионе "Октябрь" в Москве была отменена, так как она не была согласована с полицией. Первый тайм завершился в пользу гостей – 2:1, а на второй соперники не вышли.

– Действительно ли матч был прекращен из-за отсутствия полиции?

– Во-первых, хочу сказать, что нахождение органов внутренних дел не всегда является обязательным условием проведения матча. Все решения инспектор встречи сначала должен доводить до руководства лиги, а потом принимать решение согласно тому, как указано в регламенте соревнований. Прекращение игры – инициатива инспектора матча.

– Он не советовался с лигой, принимая такое решение?

– Нет. До сих пор не получил внятных объяснений, почему прекращен матч. Надо понимать, что там угрожало жизни и здоровью зрителей и участников? После выходных будем разбираться. Если не было трех или пяти полицейских – это не основание для прекращения матча.

– Сейчас уже можно сказать, что ждет инспектора матча и команды?

– Пока нет. Будем разбираться. Налицо несогласованное с лигой решение инспектора матча. Вот и все. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч ПФЛ "Домодедово" – "Солярис" отменен в перерыве