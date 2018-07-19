Президент ПФЛ: "Час назад разговаривал с представителем "Урожая". Информации о снятии команды у меня нет"

Президент ПФЛ Андрей Соколов опровергнул появившуюся сегодня в интернете информацию, согласно которой ФК "Урожай" из-за финансовых проблем не выступит в первенстве второго дивизиона-2018/19.

– Я час назад разговаривал с представителем клуба, и таких данным у меня нет, – заметил Соколов.

– Значит, у клуба все нормально с финансированием, и он начнет сезон в ПФЛ?

– Не знаю, нормально или нет, но "Урожай" прошел лицензирование. Во время беседы обсуждали вопрос, как побыстрее разрешить ситуацию с заявкой игроков на сезон. Другие темы не затрагивались. Речь как раз шла о выступлениях в лиге, а не о их завершении. (Арман МКРТЧЯН)​

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