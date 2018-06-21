Президент "Химика": "Надеюсь, скоро увидим Семшова в РФПЛ. А может, и в сборной"

Президент "Химика" Дмитрий Трифонов вразил надежду, что Игорь Семшов в будущем сможет работать в премьер-лиге. Напомним, что сегодня стало известно о назначении бывшего полузащитника сборной России на пост главного тренера команды из Новомосковска.

– Прошел год нашего сотрудничества с клубом "Арсенал" (Тула), – приводит слова Трифонова официальный сайт клуба. – Думаю, и они, и мы этим довольны. Игоря Семшова представлять не надо. Заслуженный мастер спорта, долго играл за сборную России. "Химик" – первый клуб, где он будет работать в роли главного тренера. Надеюсь, что это сотрудничество станет для него трамплином в тренерской карьере и что скоро мы увидим его в премьер-лиге, а может, и в сборной России.