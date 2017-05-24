Президент "Армавира": "Раз судья хороший, пусть работает в РФПЛ, чтобы не мешал нам играть в футбол"

Президент "Армавира" Валентин Климко прокомментировал решение Дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС по эпизоду из матча с "Ротором", когда случился конфликт между нападающим команды Андреем Мязиным и главным судьей Сергеем Смирновым. Сегодня председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, что арбитр не оказывал на игрока "Армавира" физического воздействия.

Ранее Мязин был дисквалифицирован на 6 месяцев за оказание физического воздействия на судью, а позднее этот срок заменили на 6 матчей.

– Нам решение дисциплинарной комиссии никто не докладывал. От вас впервые слышу об этом, – отметил Климко. – Теперь мне все равно на решение по судье. Хотелось бы знать фамилии всех членов комиссии, пусть болельщики понимают, кто принимает решение.

– Планируете обращаться в вышестоящие инстанции?

– Нет. Если мы хотим, чтобы нас и дальше судили такие арбитры, которые бьют футболистов на поле, значит, мы этого заслуживаем. Хочу в таком случае, чтобы Смирнова повысили как можно скорее – пусть работает в ФНЛ, премьер-лиге. Раз он хороший, значит двигать надо наверх, чтобы не мешал нам играть в футбол. (Сергей АСТАХОВ)

Арбитр матча "Ротор" - "Армавир" избежал дисциплинарного наказания