Последний пропущенный гол Филимонова в карьере. Видео

"Долгопрудный" в матче 26-го тура зоны "Запад" первенства ПФЛ победил "Луки-Энергия" со счетом 4:1. Встреча стала последней для легендарного экс-вратаря "Спартака" и сборной России Александра Филимонова. Ранее 44-летний голкипер "Долгопрудного" объявил о завершении карьеры. Представляем вашему вниманию видео его последнего пропущенного гола в карьере.

Легенды не сушат прощальные матчи – что Буффон, что Филимонов pic.twitter.com/tvaA1WONJx – Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 27 мая 2018 г. ​