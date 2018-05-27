Последний пропущенный гол Филимонова в карьере. Видео

"Долгопрудный" в матче 26-го тура зоны "Запад" первенства ПФЛ победил "Луки-Энергия" со счетом 4:1. Встреча стала последней для легендарного экс-вратаря "Спартака" и сборной России Александра Филимонова. Ранее 44-летний голкипер "Долгопрудного" объявил о завершении карьеры. Представляем вашему вниманию видео его последнего пропущенного гола в карьере.
Легенды не сушат прощальные матчи – что Буффон, что Филимонов pic.twitter.com/tvaA1WONJx– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 27 мая 2018 г.
shpasic
надёжно сыграл сегодня. может, в сборную его взять вместо Лунёва?
18:43
Чупак
Андрей Троцкийй Солидарен, но до этого гола он был хорош.
18:32
Bovtss
Только вернулся с матча! Филя красавчик ! Уважуха до 45 играть! ЛЕГЕНДА СПАРТАКА!!!
18:32
Андрей Троцкийй
Да последним его голом в карьере был как раз мяч от Украины в 99-м. После этого уже и карьеры не было...
18:23