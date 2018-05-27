18:06 | Футбол — ПФЛ

Последний пропущенный гол Филимонова в карьере. Видео

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"Долгопрудный" в матче 26-го тура зоны "Запад" первенства ПФЛ победил "Луки-Энергия" со счетом 4:1. Встреча стала последней для легендарного экс-вратаря "Спартака" и сборной России Александра Филимонова. Ранее 44-летний голкипер "Долгопрудного" объявил о завершении карьеры. Представляем вашему вниманию видео его последнего пропущенного гола в карьере.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

надёжно сыграл сегодня. может, в сборную его взять вместо Лунёва?

18:43

Чупак

Андрей Троцкийй Солидарен, но до этого гола он был хорош.

18:32

Bovtss

Только вернулся с матча! Филя красавчик ! Уважуха до 45 играть! ЛЕГЕНДА СПАРТАКА!!!

18:32

Андрей Троцкийй

Да последним его голом в карьере был как раз мяч от Украины в 99-м. После этого уже и карьеры не было...

18:23

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