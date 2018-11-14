Полузащитник "Машук-КМВ" Ваниев дисквалифицирован на 8 матчей за толчок официального лица матча

По итогам матча 17-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг" "Биолог-Новокубанск" - "Машук-КМВ" (2:1) полузащитник гостей Станислав Ваниев дисквалифицирован на 8 матчей. Такое решение принял КДК РФС.

- В соответствии с со статьей 28, частью 1 статьи 95 и частью 3 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и за умышленный толчок, совершенный игроком в отношении официального лица матча - дисквалифицировать игрока ФК "Машук-КМВ" Ваниева С. на 8 (восемь) матчей Первенства России по футболу, - говорится в тексте решения.