Победная раздевалка "Арарата". Фото

Футболисты, тренерский штаб и персонал "Арарата" отпраздновали победу в матче 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" над "Рязанью" (1:0). Единственный мяч в игре на 91-й минуте забил защитник Егор Тараканов.

Ранее наставник столичной команды Александр Григорян в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после этой игры, однако экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.

Трансляция матча "Арарат" – "Рязань" //

"Арарат": то ли есть, то ли снова нет