Победная раздевалка "Арарата". Фото

Футболисты, тренерский штаб и персонал "Арарата" отпраздновали победу в матче 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" над "Рязанью" (1:0). Единственный мяч в игре на 91-й минуте забил защитник Егор Тараканов.
Ранее наставник столичной команды Александр Григорян в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после этой игры, однако экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.
Трансляция матча "Арарат" – "Рязань" //
"Арарат": то ли есть, то ли снова нет
Важная победа! pic.twitter.com/cb19lFvP8T– FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 7 сентября 2017 г.
спартак80
Лигу Чемпионов выиграли?
22:47
.KiddoK.
Ничего не имею против,но это жесть)))) А где главный Араратовец Павлюченко?
22:43