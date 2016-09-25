Питерское "Динамо" разгромило "Коломну" и увеличило отрыв на "Западе"

В матче 10-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ питерское "Динамо" разгромило "Коломну" - 4:0. Бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя уже на четыре очка. Идущий вторым "Долгопрудный" потерял очки в игре с костромским "Спартаком".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

10-й тур

"Коломна" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:1)

Голы: Козлов, 11 (0:1). Рогов, 60 (0:2). Маркосов, 72 (0:3). Генералов, 90 (0:4).

ЦРФСО (Смоленск) - "Динамо-2" (Москва) - 1:1 (0:0)

Голы: Седых, 57 (0:1). Танков, 90 (1:1).

Удаление: Иванов (Д), 67.

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:2 (0:1)

Голы: Сагиров, 44 - с пенальти (0:1). Сагиров, 85 (0:2).

"Спартак" (Кострома) - "Долгопрудный" - 1:1 (0:0)

Голы: Сидоров, 58 (1:0). Пучков, 88 (1:1).

"Строгино" (Москва) - "Торпедо" (Владимир) - 0:3 (0:2)

Голы: Маматюк, 4 (0:1). Шалин, 20 (0:2). Зинович, 52 (0:3).