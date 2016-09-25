Питерское "Динамо" разгромило "Коломну" и увеличило отрыв на "Западе"

В матче 10-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ питерское "Динамо" разгромило "Коломну" - 4:0. Бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя уже на четыре очка. Идущий вторым "Долгопрудный" потерял очки в игре с костромским "Спартаком".
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
10-й тур
"Коломна" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:1)
Голы: Козлов, 11 (0:1). Рогов, 60 (0:2). Маркосов, 72 (0:3). Генералов, 90 (0:4).
ЦРФСО (Смоленск) - "Динамо-2" (Москва) - 1:1 (0:0)
Голы: Седых, 57 (0:1). Танков, 90 (1:1).
Удаление: Иванов (Д), 67.
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:2 (0:1)
Голы: Сагиров, 44 - с пенальти (0:1). Сагиров, 85 (0:2).
"Спартак" (Кострома) - "Долгопрудный" - 1:1 (0:0)
Голы: Сидоров, 58 (1:0). Пучков, 88 (1:1).
"Строгино" (Москва) - "Торпедо" (Владимир) - 0:3 (0:2)
Голы: Маматюк, 4 (0:1). Шалин, 20 (0:2). Зинович, 52 (0:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/west/
PitersS
Давай, Динамо! Петровский освобождается, а Динамо, помнится, на нем собаку съело.
20:08 25 сентября