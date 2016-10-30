Питерское "Динамо" обыграло клуб Комбаровых и сохранило отрыв от "Долгопрудного"

Питерское "Динамо" победило клуб братьев Комбаровых "Домодедово" в матче 15-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Это позволило бело-голубым сохранить первое место и семиочковый отрыв от "Долгопрудного", который одолел "Текстильщик".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

15-й тур

"Коломна" - "Строгино" (Москва) - 2:0 (0:0)

Голы: Шакир, 51 (1:0). Короев, 90 (2:0).

"Спартак" (Кострома) - "Солярис" (Москва) - 2:2 (2:0)

Голы: Горюшкин, 15 (1:0). Нестеров, 36 (2:0). Добролович, 51 (2:1). Добролович, 88 (2:2).

Удаление: Горюшкин (Сп), 86.

"Волга" (Тверь) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 1:0 (1:0)

Гол: Вагидов, 38 - с пенальти.

"Долгопрудный" - "Текстильщик" (Иваново) - 2:0 (1:0)

Голы: Бычков, 45 (1:0). Житников, 88 (2:0).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Домодедово" (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Маркосов, 7 (1:0). Рогов, 61 (2:0).

Нереализованный пенальти: Маркосов (Дн), 59 (вратарь).

Удаление: Самохвалов (Дм), 43.