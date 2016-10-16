Питерское "Динамо" и "Долгопрудный" одержали очередные победы на "Западе"

Лидер группы "Запад" первенства России в ПФЛ питерское "Динамо" победило в матче 13-го тура "Солярис". Его ближайший преследователь - "Долгопрудный" - взял верх над "Строгино".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

13-й тур

"Торпедо" (Владимир) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:0

"Динамо-2" (Москва) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 4:0 (1:0)

Голы: Терехов, 40 (1:0). Обольский, 62 - с пенальти (2:0). Лелюхин, 71 (3:0). Могулкин, 79 (4:0).

Удаление: Ерохин (З), 67.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Солярис" (Москва) - 2:1 (1:0)

Голы: Кулишев, 17 (1:0). Земченков, 89 (1:1). Кулишев, 90+1 (2:1).

Удаление: Мамонов (С), 30.

"Долгопрудный" - "Строгино" (Москва) - 3:1 (1:0)

Голы: Логуа, 14 (1:0). Рогов, 60 (2:0). Рогов, 75 (3:0). Душин, 80 (3:1).

"Волга" (Тверь) - ЦРФСО (Смоленск) - 0:0

"Спартак" (Кострома) - "Коломна" - 3:0 (1:0)

Голы: Федотов, 8 - в свои ворота (1:0). Сидоров, 72 (2:0). Горюшкин, 74 (3:0).