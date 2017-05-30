Писарев вывел "Олимпиец" в ФНЛ

"Олимпиец" в матче 26-го тура первенства ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" обыграл "Носту" (3:0) и добился права выступать в ФНЛ. Подопечные Николая Писарева обеспечили себе первое место и на одно очко опережают "Зенит-Ижевск", который уже сыграл свой последний матч в чемпионате.

Ранее путевку в ФНЛ завоевали "Динамо СПБ", "Авангард", "Ротор-Волгоград" и "Чита". Последний клуб не подал заявку для выступления в ФНЛ.

Чемпионат России

ПФЛ

Зона "Урал-Приволжье"

26-й тур

"Челябинск" (Челябинск) – "Сызрань-2003" (Сызрань) – 0:1 (0:0)

Гол: Симонов, 81 (0:1).

"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Носта" (Новотроицк) – 3:0 (3:0)

Голы: Аюпов, 6 – с пенальти (1:0). Аюпов, 20 (2:0). Горбунов, 27 (3:0).

"Волга" (Ульяновск) – "КАМАЗ" (Набережные Челны) – 0:1 (0:0)

Гол: Мухаметзянов, 72 (0:1).

"Динамо" (Киров) – "Зенит Иж" (Ижевск) – 0:3 (0:1)

Голы: Поляков, 21 (0:1). Поляков, 68 (0:2). Ушаков, 84 (0:3).