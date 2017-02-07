Писарев возглавил "Олимпиец"

Новым главным тренером "Олимпийца" назначен Николай Писарев, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Ранее 48-летний специалист работал с молодежной сборной России. Под руководством нового тренера команда 9 февраля отправится на первый зимний сбор, который пройдет в Ессентуках.

В футбольные годы Николай Писарев выступал за московские "Торпедо", "Динамо" и "Спартак", а также за испанскую "Мериду" и немецкий "Санкт-Паули". Кроме того, на его счету 3 матча за сборную России.

После 16 туров в зоне Урал-Поволжье в ПФЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ижевского "Зенита" на 4 очка.

Напомним, ранее "Олимпиец" тренировал Константин Галкин, под руководством которого команда в прошлом сезоне заняла третье место.