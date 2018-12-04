Писарев подтвердил отставку Калешина с поста главного тренера "Урожая"

Как и сообщал "СЭ", Евгений Калешин ушел в отставку с поста главного тренера краснодарского "Урожая". "Урожай" был создан в 2018 году после ликвидации за долги "Кубани". Калешин стал его первым главным тренером. Ранее он возглавлял "Кубань" в сезоне-2017/18, а до этого с 2015 года работал в штабе клуба в разных должностях.

- Я отработал в клубе три непростых интенсивных сезона, - цитирует официальный сайт клуба Калешина. - Ближе к окончанию осенней части я уже чувствовал сильное утомление. Надеялся, что отпуск поспособствует снятию накопившейся усталости. Но длительный период работы в таком ритме, как говорится посадил батарейки. Поэтому я хотел бы взять паузу в работе, так как работать в таком интенсивном ритме, в котором отработано три сезона, я сейчас не в состоянии. Мне просто необходимо отдохнуть. Не хочу, чтоб мое состояние влияло на результаты команды, поэтому я и попросил руководство дать мне возможность отдохнуть.

По информации "СЭ", Калешина сменит спортивный директор клуба Николай Писарев.

После 15 игр "Урожай" идет вторым в группе "Юг" Олимп-ПФЛ.