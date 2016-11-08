ПФЛ рассмотрит заявления тренера "Коломны" о сдаче матча

Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что руководство лиги рассмотрит слова главного тренера "Коломны" Александра Бодрова после матча первенства России в группе "Запад" ПФЛ против "Соляриса" (0:6). Специалист высказал предположение, что его подопечные сдали игру, поскольку играют на тотализаторе.

– Конечно, будем отрабатывать данную ситуацию, разбираться. Вы хотите, чтобы сразу что-то произошло? Будем работать, больше сказать мне вам нечего, спасибо за вопрос, – цитирует "Р-Спорт" Соколова.

Все голы "Соляриса" "Коломне", тренер которой обвинил игроков в сдаче матча //

Владимир Маминов: "Игроки "Коломны" сдали матч? Пусть сами разбираются" //

Директор "Коломны": "Это уровень мастерства игроков, а не сдача матча"

