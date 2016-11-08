ПФЛ перенесла последний осенний тур в зонах "Запад" и "Центр" на весну

ПФЛ приняла решение перенести 17-й тур в зонах "Запад" и "Центр" на весну из-за ухудшения метеоусловий, сообщает пресс-служба организации. Последние матчи в этих турнирах должны были состояться 11 и 12 ноября.

В зоне "Запад" перенесены все матчи, а в зоне "Центр" еще могут состояться поединки "Авангард" (Курск) – "Арсенал-2" (Тула) и "Сатурн" (Раменское) – "Орел". Хозяева полей подтвердили готовность провести эти встречи. В том случае, если погодные условия изменятся, ПФЛ может перенести и эти матчи.