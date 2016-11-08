16:10 | ФУТБОЛ — ПФЛ

ПФЛ перенесла последний осенний тур в зонах "Запад" и "Центр" на весну

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ПФЛ приняла решение перенести 17-й тур в зонах "Запад" и "Центр" на весну из-за ухудшения метеоусловий, сообщает пресс-служба организации. Последние матчи в этих турнирах должны были состояться 11 и 12 ноября.

В зоне "Запад" перенесены все матчи, а в зоне "Центр" еще могут состояться поединки "Авангард" (Курск) – "Арсенал-2" (Тула) и "Сатурн" (Раменское) – "Орел". Хозяева полей подтвердили готовность провести эти встречи. В том случае, если погодные условия изменятся, ПФЛ может перенести и эти матчи.

Дополнительная информация

http://www.pfl-russia.com/press-center/6/7668/

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