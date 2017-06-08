23:15 8 июня | ФУТБОЛ — ПФЛ

ПФЛ наградила журналиста "СЭ" Сергея Егорова

Награда ПФЛ заместителя руководителя отдела футбола газеты "Спорт-Экспресс" Сергея Егорова. Фото "СЭ" Заместитель руководителя отдела футбола газеты "Спорт-Экспресс" Сергей ЕГОРОВ с наградой ПФЛ. Фото "СЭ"
Награда ПФЛ заместителя руководителя отдела футбола газеты "Спорт-Экспресс" Сергея Егорова. Фото "СЭ"
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Заместитель руководителя отдела футбола газеты "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров стал лауреатом учрежденной ПФЛ премии имени Дмитрия Пасынского "За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола".

Награда ПФЛ заместителя руководителя отдела футбола газеты "Спорт-Экспресс" Сергея Егорова. Фото "СЭ"
Награда ПФЛ заместителя руководителя отдела футбола газеты "Спорт-Экспресс" Сергея Егорова. Фото "СЭ"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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sssmol

В Спорт-Экспрессе, на мой взгляд, меньше всех относительно других профильных СМИ освещается ПФЛ. Интересно, Егоров знает хоть, тройки лидеров прошедшего сезона в зонах ПФЛ? Или даже просто - количество зон в ПФЛ?

23:36 8 июня