ПФЛ наградила журналиста "СЭ" Сергея Егорова

Заместитель руководителя отдела футбола газеты "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров стал лауреатом учрежденной ПФЛ премии имени Дмитрия Пасынского "За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола".
Награда ПФЛ заместителя руководителя отдела футбола газеты "Спорт-Экспресс" Сергея Егорова. Фото "СЭ"
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В Спорт-Экспрессе, на мой взгляд, меньше всех относительно других профильных СМИ освещается ПФЛ. Интересно, Егоров знает хоть, тройки лидеров прошедшего сезона в зонах ПФЛ? Или даже просто - количество зон в ПФЛ?
23:36 8 июня