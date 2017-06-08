ПФЛ наградила журналиста "СЭ" Сергея Егорова

Заместитель руководителя отдела футбола газеты "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров стал лауреатом учрежденной ПФЛ премии имени Дмитрия Пасынского "За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола".

Награда ПФЛ заместителя руководителя отдела футбола газеты "Спорт-Экспресс" Сергея Егорова. Фото "СЭ"