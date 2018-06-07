ПФЛ известно о стремлении возродить пермскую "Звезду"

Президент ПФЛ Андрей Соколов извещен о намерении возродить пермский клуб "Звезда", который прекратил свое существования в 1996 году.

- Да, я тоже недавно узнал, что в Перми планируют возродить "Звезду" и заявиться в ПФЛ, - сказал Соколов. - Но о какой-то конкретике пока говорить рано, идет рабочий процесс.

- На какой сезон хотят заявиться в Перми?

- На предстоящий чемпионат-2018/19. Но случится ли это, я не знаю. Все зависит от стремления и действий инициаторов возрождения.

"Звезда", напомним, была создана в 1932 году, 13 раз становилась чемпионом Перми и дважды выигрывала Кубок РСФСР для команд второй лиги, но в высшем дивизионе никогда не выступала. (Андрей СИЗЯКИН)

В Перми хотят возродить "Звезду" и заявиться в ПФЛ