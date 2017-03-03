Перед "Сочи" поставлена задача выйти в премьер-лигу

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что перед местным клубом поставлена задача выйти в премьер-лигу после чемпионата мира-2018. На данный момент "Сочи" занимает седьмое место в группе "Юг" ПФЛ. Последний раз город в элитном дивизионе был представлен "Жемчужиной", игравшей в высшей лиге 1993 по 1999 год. В Сочи построен стадион "Фишт", который примет игры чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017, а 28 марта на нем пройдет товарищеский матч Россия – Бельгия.

– У стадиона "Фишт" должен быть хозяин – футбольный клуб "Сочи", – цитируют "Известия" Пахомова. – Эту задачу мы стараемся выполнить. Для этого клуб должен выступать в РФПЛ. Сейчас "Сочи" играет во втором дивизионе – третьем по значимости турнире в чемпионате России, но перед командой стоит задача выйти в премьер-лигу после чемпионата мира 2018 года.

Сейчас мы не можем быть лучшими среди всех команд, но Сочи рассчитывает на значительный скачок в развитии футбола в городе после мирового первенства. Мы очень довольны ситуацией с зимними видами спорта в Сочи – раньше их у нас никогда не было. Но после Олимпиады-2014 большинство жителей, в основном молодежь, стали заниматься хоккеем, коньками и лыжами.

Не секрет, что в Сочи нет футбольных фанатов, которые составляли бы некое базовое ядро поддержки команды. Поэтому чемпионат мира по футболу, Кубок конфедераций и ряд тестовых матчей вроде России с Бельгией должны придать импульс, благодаря которому наши горожане заинтересуются футболом.

"Сочи" должен развиваться поступательно. Мы стараемся работать на перспективу, много вкладываем в детско-юношеские школы. Отчасти даже пытаемся идти по пути "Краснодара". Конечно, можно вложиться в звездных игроков, купить легионеров и на один-два года преуспеть. Хотя даже краткосрочные результаты в этом случае гарантировать невозможно. В любом случае, стратегически это путь в никуда, что уже показал опыт "Жемчужины". А мы не хотим его повторять.