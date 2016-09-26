23:41 26 сентября | ФУТБОЛ — ПФЛ

Пензенский "Зенит" пропустил пять мячей от "Энергомаша"

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В матче 10-го тура первенства ПФЛ в группе "Центр" "Энергомаш" разгромил пензенский "Зенит" со счетом 5:1.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

10-й тур

"Энергомаш" (Белгород) – "Зенит" (Пенза) – 5:1 (2:1)

Голы: Васильев, 3 (1:0). Фасхутдинов, 7 (2:0). Закарлюка, 45 (2:1). Фасхутдинов, 61 (3:1). Рыжиков, 90+1 – с пенальти (4:1). Самойлов, 90+2 (5:1).

Нереализованный пенальти: Самсонов (Энергомаш), 80 (вратарь).

Удаление: Муромцев (Зенит), 90+1.

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/center/

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