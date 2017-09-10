Пензенский "Зенит": "Проиграли "Торпедо" со счетом 0:9, потому что некоторые игроки отказались выходить на поле"

Пензенский "Зенит" выступил с заявлением по поводу поражения в 8-м туре группы "Центр" от московского "Торпедо" (0:9). Пресс-служба сообщила, что некоторые игроки отказались выходить на поле.

"Тяжелое поражение потерпел "Зенит" на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Но, тем не менее, ребят, которые вышли в этот день на поле, трудно упрекнуть. Их было всего одиннадцать, без единого игрока запаса. Трое провели дебютный матч. Голкиперу Павлу Веселову только что исполнилось 17 лет. На год старше Юрий Дорофеев. 19 лет Сергею Коксину. Восемь воспитанников пензенского футбола из 11 игроков. Такого зрители не видели лет 20.

Ситуация сложилась из – за того, что ряд игроков не вышли на игру, требуя выплаты зарплаты и премии за единственную победу. Непонятно только, зачем они выезжали в Москву, если не собирались выходить на поле. Впрочем, и когда не имела задолженности команда, она с успехом проиграла все матчи за исключением одной игры с "Химиком". Такого не было никогда за всю историю пензенского футбола", - говорится в сообщении клуба.