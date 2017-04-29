Пензенский "Зенит" обыграл "Калугу", московское "Торпедо" разгромило "Арсенал-2"

"Зенит" из Пензы на своем поле переиграл "Калугу" в матче 21-го тура первенства ПФЛ. В другой встрече группы "Центр" московское "Торпедо" выиграло у тульского "Арсенала-2".

В матче между "Орлом" и "Витязем" орловской команде было засчитано техническое поражение.

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ПФЛ

Группа "Центр"

21-й тур

"Зенит" (Пенза) - "Калуга" (Калуга) - 3:1 (1:0)

Голы: Маркин, 18 (1:0). Маркин, 56 (2:0). Баранов, 81 (2:1). Маркин, 86 (3:1).

Судья: Рыбаков (Ульяновск).

Пенза. Стадион "Первомайский".

"Торпедо" (Москва) - "Арсенал-2" (Тула) - 3:0 (1:0)

Голы: Чернышов, 41 (1:0). Соколов, 72 - с пенальти (2:0). Сорокин, 90 - в свои ворота (3:0).

Удаление: Киселев (А), 71.

Судья: Исаев (Великие Луки).

Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".