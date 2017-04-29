Пензенский "Зенит" обыграл "Калугу", московское "Торпедо" разгромило "Арсенал-2"

"Зенит" из Пензы на своем поле переиграл "Калугу" в матче 21-го тура первенства ПФЛ. В другой встрече группы "Центр" московское "Торпедо" выиграло у тульского "Арсенала-2".
В матче между "Орлом" и "Витязем" орловской команде было засчитано техническое поражение.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Центр"
21-й тур
"Зенит" (Пенза) - "Калуга" (Калуга) - 3:1 (1:0)
Голы: Маркин, 18 (1:0). Маркин, 56 (2:0). Баранов, 81 (2:1). Маркин, 86 (3:1).
Судья: Рыбаков (Ульяновск).
Пенза. Стадион "Первомайский".
"Торпедо" (Москва) - "Арсенал-2" (Тула) - 3:0 (1:0)
Голы: Чернышов, 41 (1:0). Соколов, 72 - с пенальти (2:0). Сорокин, 90 - в свои ворота (3:0).
Удаление: Киселев (А), 71.
Судья: Исаев (Великие Луки).
Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/center/