Павлюченко присутствует на тренировке "Арарата"

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко присутствует на тренировке команды. При этом форвард не занимается в общей группе, так как продолжает восстановление после полученной травмы.

Напомним, в среду пресс-служба "Арарата" сообщила, что клуб принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск. При этом, по словам самого форварда, он уехал с разрешения руководства и главного тренера команды. (Дмитрий СОМОВ)