Павлюченко не расторг контракт с "Араратом"

По информации "СЭ", нападающий Роман Павлюченко не расторгал контракт с московским "Араратом". Форвард из-за проблем с мышцей бедра с разрешения клуба взял отпуск на восстановление. Решение о дальнейшей ситуации будет принято по возвращении игрока в Москву.

Ранее "СЭ" сообщал, что клуб крайне недоволен поведением 35-летнего россиянина, улетевшего в отпуск раньше времени и выложившего фотографии со своего отдыха. После возвращения в столицу Павлюченко, подписавший контракт с московским клубом 30 мая этого года, ждет серьезный разговор с гендиректором. (Сергей ЕГОРОВ)

"Арарат" недоволен поведением Павлюченко