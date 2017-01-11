"Орел" потерял профессиональный статус

"Орел" официально снялся с первенства ПФЛ, сообщает orelgrad.ru. Решение было принято в связи с существенным уменьшением финансирования. Также отмечается, что переход клуба в любители не повлияет на подготовку детей в ДЮСШ и СДЮСШОР города Орла. Понижение в классе позволит сформировать команду из орловских воспитанников, которая будет способна решать высокие спортивные задачи.
Дополнительная информация
https://orelgrad.ru/blog/2017/01/11/fk-orel-poteryal-professionalnyj-status/
RoyalHunter
это очень хорошая новость для областного бюджета
14:06
Koreez
мда уж , обидно конечно ,особенно когда это в России.
14:03