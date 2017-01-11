13:30 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Орел" потерял профессиональный статус

"Орел" потерял профессиональный статус. Фото orelsport.ru
"Орел" потерял профессиональный статус. Фото orelsport.ru
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"Орел" официально снялся с первенства ПФЛ, сообщает orelgrad.ru. Решение было принято в связи с существенным уменьшением финансирования. Также отмечается, что переход клуба в любители не повлияет на подготовку детей в ДЮСШ и СДЮСШОР города Орла. Понижение в классе позволит сформировать команду из орловских воспитанников, которая будет способна решать высокие спортивные задачи.

 

Дополнительная информация

https://orelgrad.ru/blog/2017/01/11/fk-orel-poteryal-professionalnyj-status/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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RoyalHunter

это очень хорошая новость для областного бюджета

14:06

Koreez

мда уж , обидно конечно ,особенно когда это в России.

14:03

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