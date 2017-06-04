"Олимпиец" завершил сезон победой, воспитанник "Динамо" Горбунов - лучший бомбардир в "Урал-Поволжье"

В заключительном туре первенства России в группе "Урал-Поволжье" ПФЛ нижегородский "Олимпиец" победил "Сызрань-2003". Клуб досрочно занял первое место и завоевал право участия в ФНЛ. Последнее место заняло кировское "Динамо", которое должно покинуть профессиональную лигу.

Лучшим бомбардиром группы стал игрок "Олимпийца" Игорь Горбунов (10 голов). 22-летний хавбек является воспитанником московского "Динамо" и экс-игроком юношеской сборной России.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Поволжье"

27-й тур

КАМАЗ (Набережные Челны) - "Динамо" (Киров) - 2:0 (1:0)

Голы: Мухаметзянов, 45 (1:0). Крючков, 82 (2:0).

"Носта" (Новотроицк) - "Волга" (Ульяновск) - 1:2 (0:0)

Голы: Заикин, 72 (0:1). Бевеев, 87 (1:1). Заикин, 90 (1:2).

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 0:1 (0:0)

Гол: Сорочкин, 90.

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Челябинск" - 1:3 (1:2)

Голы: Коркин, 18 (0:1). Урывков, 27 (0:2). Вахтеев, 32 - с пенальти (1:2). Зырянов, 61 (1:3).