"Олимпиец" одержал победу в дебютном матче под руководством Писарева

"Олимпиец" переиграл "Ладу-Тольятти" в матче 19-го тура первенства ПФЛ в группе "Урал-Поволжье". Эта встреча стала первой официальной игрой для нижегородской команды под руководством Николая Писарева.
В других сегодняшних встречах ульяновская "Волга" с минимальным счетом выиграла у "Сызрани-2003", ижевский "Зенит" и "КАМАЗ" сыграли вничью, а "Носта" одолела кировское "Динамо".
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Урал-Приволжье"
19-й тур
"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 2:0 (0:0)
Голы: Аюпов, 64 (1:0). Сорочкин, 67 (2:0).
Судья: Амелин (Тула).
Нижний Новгород. Стадион "Локомотив".
"Волга" (Ульяновск) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:0 (0:0)
Гол: Кузнецов, 81 (1:0).
Судья: Французов (Нижнекамск).
Ульяновск. Стадион "Старт".
"Зенит" (Ижевск) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 0:0
Судья: Сухов (Нижний Новгород).
Казань. Стадион "Рубин".
"Динамо" (Киров) - "Носта" (Новотроицк) - 0:1 (0:0)
Гол: Комков, 90 (0:1).
Судья: Зияков (Набережные Челны).
Киров. Стадион "Россия".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/uralpovolg/