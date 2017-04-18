"Олимпиец" одержал победу в дебютном матче под руководством Писарева

"Олимпиец" переиграл "Ладу-Тольятти" в матче 19-го тура первенства ПФЛ в группе "Урал-Поволжье". Эта встреча стала первой официальной игрой для нижегородской команды под руководством Николая Писарева.

В других сегодняшних встречах ульяновская "Волга" с минимальным счетом выиграла у "Сызрани-2003", ижевский "Зенит" и "КАМАЗ" сыграли вничью, а "Носта" одолела кировское "Динамо".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

19-й тур

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 2:0 (0:0)

Голы: Аюпов, 64 (1:0). Сорочкин, 67 (2:0).

Судья: Амелин (Тула).

Нижний Новгород. Стадион "Локомотив".

"Волга" (Ульяновск) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:0 (0:0)

Гол: Кузнецов, 81 (1:0).

Судья: Французов (Нижнекамск).

Ульяновск. Стадион "Старт".

"Зенит" (Ижевск) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 0:0

Судья: Сухов (Нижний Новгород).

Казань. Стадион "Рубин".

"Динамо" (Киров) - "Носта" (Новотроицк) - 0:1 (0:0)

Гол: Комков, 90 (0:1).

Судья: Зияков (Набережные Челны).

Киров. Стадион "Россия".