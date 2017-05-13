"Олимпиец" обыграл кировское "Динамо" и возглавил группу "Урал-Поволжье"

В матче 23-го тура первенства России в группе "Урал-Поволжье" ПФЛ "Олимпиец" победил кировское "Динамо". Это позволило нижегородцам возглавить турнирную таблицу, на 1 очко обойдя ижевский "Зенит", который дома уступил "Челябинску".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Поволжье"

23-й тур

"Динамо" (Киров) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 0:1 (0:1)

Гол: Куфтин, 17.

"Зенит" (Ижевск) - "Челябинск" - 1:2 (1:0)

Голы: Ушаков, 20 (1:0). Шайморданов, 52 - с пенальти (1:1). Стешин, 55 (1:2).

"Носта" (Новотроицк) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:1 (0:0)

Голы: Карпухин, 47 (1:0). Мотов, 83 (1:1).

"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 0:0