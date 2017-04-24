"Олимпиец" и ижевский "Зенит" на выезде одержали победы

"Олимпиец" на выезде переиграл "Челябинск" в матче 20-го тура первенства ПФЛ в группе "Урал-Приволжье". В других встречах "Носта" уступила ижевскому "Зениту", а "Лада-Тольятти" и ульяновская "Волга" сыграли вничью.

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

20-й тур

"Челябинск" (Челябинск) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 2:3 (0:1)

Голы: Горбунов, 35 (0:1). Печенкин, 51 (1:1). Стешин, 52 (2:1). Аюпов, 54 (2:2). Маликов, 71 (2:3).

Судья: Годунов (Саранск).

Челябинск. Стадион "Центральный".

"Носта" (Новотроицк) - "Зенит" (Ижевск) - 1:2 (1:2)

Голы: Ваганов, 24 (1:0). Семякин, 28 (1:1). Талалай, 43 (1:2).

Судья: Силантьев (Самара).

Новотроицк. Стадион "Металлург".

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Волга" (Ульяновск) - 1:1 (1:1)

Голы: Вахтеев, 10 (1:0). Захаров, 43 (1:1).

Судья: Сухов (Нижний Новгород).

Тольятти. Стадион "Торпедо".