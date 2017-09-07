Оганесян - про Григоряна: "Но люди делятся на умных и тех, кто много говорит"

Полемика между экс-президентом "Арарата" Валерием Оганесяном, который сейчас находится за границей, и главным тренером команды Александром Григоряном получила продолжение.

Напомним, сегодня Оганесян заявил: "Когда команда услышала фамилию Григорян, два дня собирала собрания и уговаривала меня: не надо. В итоге все замены по ходу игры все равно делал я, даже когда тренером стал Григорян".

Григорян на сайте "Матч ТВ" ответил стихами: "По текущему вопросу сейчас могу сказать следующее. Сквозь вековые непогоды идет, берет, вершит свое Дурак – явление природы. Загадка помыслов ее".

Валерий Оганесян, в свою очередь, в разговоре с корреспондентом "СЭ" ответил Григоряну стихами Игоря Губермана. "Когда сидишь в собрании шумных, язык пылает и горит. Но люди делятся на умных. И тех, кто много говорит". (Дмитрий СОМОВ)