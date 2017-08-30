Как стало известно "СЭ", Валерий Оганесян покинул пост президента московского "Арарата". Сегодня игрокам команды объявят об этом на вечерней тренировке.
"Арарат", за который выступают Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Игорь Лебеденко и другие известные футболисты, идет в лидерах зоны "Центр" второго дивизиона.
Склифосовский Н. В.
Был такой веселый клуб -Асмарал.
15:07
Zello
Блин, а как же чемпионство в 2023 году? (((
14:50
Склифосовский Н. В.
Ну все карачун Арарату ;) Бабло кончилось.
14:49
Sobakin94
На Черемушкинском рынке освободилось место по торговле персиками?
14:49
crazysun78
Шота быстро..
14:48
maximum080
много лишнего наговорил
14:43