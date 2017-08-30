Как стало известно "СЭ", Валерий Оганесян покинул пост президента московского "Арарата". Сегодня игрокам команды объявят об этом на вечерней тренировке.

"Арарат", за который выступают Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Игорь Лебеденко и другие известные футболисты, идет в лидерах зоны "Центр" второго дивизиона.