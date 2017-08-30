Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:40 | Футбол — ПФЛ

Оганесян покинул пост президента московского "Арарата"

6

Как стало известно "СЭ", Валерий Оганесян покинул пост президента московского "Арарата". Сегодня игрокам команды объявят об этом на вечерней тренировке.

"Арарат", за который выступают Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Игорь Лебеденко и другие известные футболисты, идет в лидерах зоны "Центр" второго дивизиона.

6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Склифосовский Н. В.

Был такой веселый клуб -Асмарал.

15:07

Zello

Блин, а как же чемпионство в 2023 году? (((

14:50

Склифосовский Н. В.

Ну все карачун Арарату ;) Бабло кончилось.

14:49

Sobakin94

На Черемушкинском рынке освободилось место по торговле персиками?

14:49

crazysun78

Шота быстро..

14:48

maximum080

много лишнего наговорил

14:43