17:51 | Футбол — ПФЛ

Объявлено о создании клуба "Ленинградец", в состав которого могут войти игроки "Тосно"

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Новый футбольный клуб "Ленинградец" будет создан в Ленинградской области. В его состав команды могут войти некоторые игроки "Тосно".

- В Ленинградской области создается новая команда "Ленинградец", уже подана заявка в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Команда создается с нуля, по составу игроков - не исключено, что некоторым футболистам "Тосно" предложат переход, - сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства. 

Сегодня, 9 июня, было объявлено о прекращении существования "Тосно". В прошлом сезоне команда выиграла Кубок России и заняла 15-е место в чемпионате России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5279654

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