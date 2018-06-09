Объявлено о создании клуба "Ленинградец", в состав которого могут войти игроки "Тосно"

Новый футбольный клуб "Ленинградец" будет создан в Ленинградской области. В его состав команды могут войти некоторые игроки "Тосно".



- В Ленинградской области создается новая команда "Ленинградец", уже подана заявка в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Команда создается с нуля, по составу игроков - не исключено, что некоторым футболистам "Тосно" предложат переход, - сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Сегодня, 9 июня, было объявлено о прекращении существования "Тосно". В прошлом сезоне команда выиграла Кубок России и заняла 15-е место в чемпионате России.