Общероссийский профсоюз футболистов изучает документы по ситуации между Павлюченко и "Араратом"

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал, что профсоюз изучает документы по сложившейся ситуации между форвардом "Арарата" Романом Павлюченко и столичным клубом.

Напомним, в среду пресс-служба "Арарата" сообщила, что клуб принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск. При этом, по словам самого форварда, он уехал с разрешения руководства и главного тренера команды. Позже Павлюченко рассказал "СЭ", что планирует обратиться в палату по разрешению споров РФС.

– Слышал об этой ситуации, – сказал Зотов. – Наши юристы уже общаются с Романом, в курсе всего. Будем смотреть документы и сопоставлять действия клуба и футболиста. (Павел ГУРЕВИЧ)

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