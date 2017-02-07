Николай Писарев: "Задача "Олимпийца" – выход в ФНЛ"

Новый главный тренер нижегородского "Олимпийца" Николай Писарев признался, что на его выбор повлиял приближающийся чемпионат мира-2018. Также специалист рассказал о задачах, которые стоят перед клубом.

– Почему выбрали именно "Олимпиец"?

– Давно говорил, что хочу работать и реализовывать свои тренерские идеи в клубе. Спасибо большое руководству клуба и области за доверие и предложение возглавить команду.

– Какие задачи стоят перед вами?

– По итогам нынешнего сезона выйти в ФНЛ. Сейчас мы отстаем от первого места на 4 очка. Также необходимо вернуть болельщиков на трибуны.

– Нижний Новгород примет в 2018 году матчи чемпионата мира. Правильно ли понимаю, что это тоже сказалось на вашем выборе?

– Верно. В городе создается прекрасная инфраструктура: в этом году будет завершено строительство стадиона и базы. Все это очень привлекает. В Нижнем Новгороде всегда был большой футбол, спорту уделяется большое внимание. Такая позиция главы региона и его помощников мне близка. И еще у нас общие взгляды на развитие "Олимпийца".

– Кто вошел в ваш тренерский штаб?

– Имена пока назвать не готов. Работаю над этим.

– Когда приступите к работе?

– Уже работаю. А 10 февраля у нас начнется первый сбор в Кисловодске. (Сергей АСТАХОВ)