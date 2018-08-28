Николай Писарев: "Перед "Урожаем" поставлена задача выйти в ФНЛ"

Спортивный директор "Урожая" Николай Писарев сообщил, что перед командой поставлена задача выхода в ФНЛ по итогам сезона. Экс-игрок сборной России был назначен на этот пост в понедельник.

- Проект "Урожай" амбициозный. В этом сезоне поставлена задача выйти в ФНЛ, - приводит ТАСС слова Писарева. - Я здесь, чтобы выстроить работу "Урожая", чтобы избежать ошибок прошлого, на чем обожглась "Кубань". Должен быть создан клуб с нуля правильным, профессиональным в финансовом и во всех отношениях. А дальше мы будем работать, как и многие, над тем, чтобы бренд "Кубани" вернулся.