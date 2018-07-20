Нигматуллин назвал "Торпедо" позором российского футбола, но затем удалил твит

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал "Торпедо" после ситуации с темнокожим защитником Эрвингом Ботакой.



- "Торпедо", вы - позор российского футбола!, - написал Нигматуллин в своем Твиттере, однако затем удалил сообщение.



13 июля московский клуб объявил, что заключил соглашение с Ботакой до конца сезона-2018/19. Против перехода темнокожего игрока выступило фанатское объединение "Торпедо" "Запад-5", которое заявило, что "в цветах клубах есть черный, но в рядах только белые". 19 июля президент клуба Елена Еленцева объявила, что игрок не будет выступать за команду.



20 июля "Торпедо" объяснило, что не стало подписывать Ботаку, так как "Локомотив" потребовал за 19-летнего игрока компенсацию, которую черно-белые были не готовы платить. Возможно, узнав истинную причину отказа "Торпедо" от Ботаки, Нигматуллин решил удалить твит.