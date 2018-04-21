19:09 21 апреля | Футбол — ПФЛ

На "Мордовия Арене" состоялся первый тестовый матч

9

"Мордовия Арена" приняла первый официальный матч в истории. В первой тестовой игре "Мордовия" приняла ижевский "Зенит", встреча завершилась нулевой ничьей. 

Стадион в Саранске примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня), Панама - Тунис (28 июня).

 

9
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

markserg

WayWayWay Про один стадион из региона я в курсе)

21:38 21 апреля

Мимопроходящий

Lennon сам-то в Саранске бывал?

20:47 21 апреля

WayWayWay

ПЕНТУРИККИО и markserg___СКолько вам можно говорить что только один стадион из региона может принимать футбольные матчи. Исключение столица государства.

20:43 21 апреля

HerculesKolya

Великолепный стадион!!!!

20:23 21 апреля

ПЕНТУРИККИО

markserg когда принимали решение его моно было бы увеличить....но Сорокин гавно Мудко не захотели...Саранск лучше голосовал за ТинПу, чем Краснодар......

20:05 21 апреля

markserg

Сколько вам говорить, в краснодаре хоть и хороший стадион, но он маленький.

19:56 21 апреля

Lennon

Непонятный город, непонятный клуб, непонятный стадион......

19:42 21 апреля

futurama61

Зачем им этот стадион?! Толерантность ска.... Лучше бы Краснодару Ч.М. отдали.

19:22 21 апреля

shpasic

Мордор-арена)

19:14 21 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!