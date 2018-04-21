На "Мордовия Арене" состоялся первый тестовый матч

"Мордовия Арена" приняла первый официальный матч в истории. В первой тестовой игре "Мордовия" приняла ижевский "Зенит", встреча завершилась нулевой ничьей.

Стадион в Саранске примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня), Панама - Тунис (28 июня).