На "Мордовия Арене" состоялся первый тестовый матч

"Мордовия Арена" приняла первый официальный матч в истории. В первой тестовой игре "Мордовия" приняла ижевский "Зенит", встреча завершилась нулевой ничьей.
Стадион в Саранске примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня), Панама - Тунис (28 июня).
markserg
WayWayWay Про один стадион из региона я в курсе)
21:38 21 апреля
Мимопроходящий
Lennon сам-то в Саранске бывал?
20:47 21 апреля
WayWayWay
ПЕНТУРИККИО и markserg___СКолько вам можно говорить что только один стадион из региона может принимать футбольные матчи. Исключение столица государства.
20:43 21 апреля
HerculesKolya
Великолепный стадион!!!!
20:23 21 апреля
ПЕНТУРИККИО
markserg когда принимали решение его моно было бы увеличить....но Сорокин гавно Мудко не захотели...Саранск лучше голосовал за ТинПу, чем Краснодар......
20:05 21 апреля
markserg
Сколько вам говорить, в краснодаре хоть и хороший стадион, но он маленький.
19:56 21 апреля
Lennon
Непонятный город, непонятный клуб, непонятный стадион......
19:42 21 апреля
futurama61
Зачем им этот стадион?! Толерантность ска.... Лучше бы Краснодару Ч.М. отдали.
19:22 21 апреля
shpasic
Мордор-арена)
19:14 21 апреля