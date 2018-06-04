Мутко - о ситуации с "Сахалином": "Пусть работают в рамках правового поля"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил тренировку сборной России перед матчем с Турцией, после чего ответил на вопросы журналистов
- "Сахалин", победителя зоны "Восток", не приняли в новую зону ПФЛ под названием "Сибирь". И непонятно, что с ним дальше будет.
- Слушайте, есть процедуры… Мы ни под кого не будем подстраиваться. Есть процедуры, лицензирование, если клуб их проходит, это одно. Если не проходит, есть апелляционная процедура. Пусть работают в рамках правового поля в российском футболе.
По ряду клубов еще есть проблемы, надо документы привозить и соответствующее финансовое подтверждение предоставлять. Есть процедуры в правовом поле, пусть выполняют. (Михаил ГОНЧАРОВ)
ЗЗ+
В каком еще правовом поле? :)) Если б они лицензирование не прошли, об этом уже ПФЛ или РФС написали бы. А их просто не включили.
16:07
nau043
Нет у нас правового поля.....бабло рулит ! )))
16:05
traveller09
И ведь не поспоришь с ВитальЛеонтичем. Если дело касается Сахалина, Владивостока, Сибири, то можно отправлять на....или в...правовое поле вопросы решать. А если ЦСКА али Спартака какого-нить дело касается, то можно по-быстрому перетереть и по телефону.
15:52