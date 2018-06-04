15:35 | Футбол — ПФЛ

Мутко - о ситуации с "Сахалином": "Пусть работают в рамках правового поля"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил тренировку сборной России перед матчем с Турцией, после чего ответил на вопросы журналистов 

 
Победитель зоны &quot;Восток&quot; &ndash; &quot;Сахалин&quot;, который выиграл турнир в этом сезоне, не обнаружил себя среди участников новообразованной зоны &quot;Сибирь&quot;."Сахалин" удалили из зоны "Сибирь". Судьба клуба теперь неясна

- "Сахалин", победителя зоны "Восток", не приняли в новую зону ПФЛ под названием "Сибирь". И непонятно, что с ним дальше будет.

- Слушайте, есть процедуры… Мы ни под кого не будем подстраиваться. Есть процедуры, лицензирование, если клуб их проходит, это одно. Если не проходит, есть апелляционная процедура. Пусть работают в рамках правового поля в российском футболе.

По ряду клубов еще есть проблемы, надо документы привозить и соответствующее финансовое подтверждение предоставлять. Есть процедуры в правовом поле, пусть выполняют. (Михаил ГОНЧАРОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЗ+

В каком еще правовом поле? :)) Если б они лицензирование не прошли, об этом уже ПФЛ или РФС написали бы. А их просто не включили.

16:07

nau043

Нет у нас правового поля.....бабло рулит ! )))

16:05

traveller09

И ведь не поспоришь с ВитальЛеонтичем. Если дело касается Сахалина, Владивостока, Сибири, то можно отправлять на....или в...правовое поле вопросы решать. А если ЦСКА али Спартака какого-нить дело касается, то можно по-быстрому перетереть и по телефону.

15:52

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