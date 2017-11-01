Мутко назвал верным решение дисквалифицировать игроков "Смены" за ставки

Президент РФС Виталий Мутко поддержал решение Контрольно-дисциплинарного комитета союза дисквалифицировать на два года игроков "Смены", которые делали ставки на матч своей команды в чемпионате ПФЛ против "Иртыша" (0:1). Ранее лига выявила, что футболисты Ибрагим Базаев и Игорь Балдин, а также экс-игрок команды Нариман Гусалов, сделали ставку на встречу.

- Я в курсе ситуации, - цитирует ТАСС Мутко. - Принято абсолютно верное решение. Это говорит о том, что система взаимодействия работает. Сегодня организаторы, спортсмены, тренеры не имеют права делать ставки на соревнования, в которых они принимают участие, они об этом информированы, есть соответствующее соглашение.

Всем должно быть понятно - если ты участник соревнований, ты не имеешь права ставить на себя.

"Бес попутал!" Игроки "Смены" ставили деньги на матчи своей команды…