"Муром" обыграл "Коломну", "Текстильщик" победил "Ленинградец"

"Муром" обыграл "Коломну" в матче 11-го тура ОЛИМП-ПФЛ (2:1). В другой встрече группы "Запад" "Текстильщик" победил "Ленинградец" (3:1).
Олимп - ПФЛ
Группа "Запад"
11-й тур
"Муром" - "Коломна" - 2:1 (2:0)
Голы: Карпухин, 7 (1:0). Семякин, 43 (2:0). Грузнов, 75 (2:1).
Судья: Смирнов (Москва).
28 сентября. Муром. Стадион "им. Виктора Лосева".
"Текстильщик" (Иваново) - "Ленинградец" (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:0)
Голы: Андреев, 34 (1:0). Астафьев, 64 (1:1). Фомин, 73 (2:1). Сазонов, 85 (3:1).
Судья: Панин (Московская область).
28 сентября. Иваново. Стадион "Текстильщик".
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