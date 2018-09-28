"Муром" обыграл "Коломну", "Текстильщик" победил "Ленинградец"

"Муром" обыграл "Коломну" в матче 11-го тура ОЛИМП-ПФЛ (2:1). В другой встрече группы "Запад" "Текстильщик" победил "Ленинградец" (3:1).

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

11-й тур

"Муром" - "Коломна" - 2:1 (2:0)

Голы: Карпухин, 7 (1:0). Семякин, 43 (2:0). Грузнов, 75 (2:1).

Судья: Смирнов (Москва).

28 сентября. Муром. Стадион "им. Виктора Лосева".

"Текстильщик" (Иваново) - "Ленинградец" (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:0)

Голы: Андреев, 34 (1:0). Астафьев, 64 (1:1). Фомин, 73 (2:1). Сазонов, 85 (3:1).

Судья: Панин (Московская область).

28 сентября. Иваново. Стадион "Текстильщик".

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