Московский "Солярис" в последнем матче в истории разгромлен "Долгопрудным"

Завершен сезон в группе "Запад" первенства России в ПФЛ. Последний матч в истории провел московский "Солярис", который по окончании сезона будет расформирован. Столичный клуб потерпел крупное поражение от "Долгопрудного".

В ФНЛ досрочно вышло "Динамо" из Санкт-Петербурга. В заключительном туре клуб разгромил "Знамя Труда" - 4:0.

Лучшими бомбардирами в группе "Запад" стали Михаил Маркосов ("Динамо" Санкт-Петебург) и Максим Барсов ("Солярис") - по 15 голов.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

26-й тур

"Псков-747" (Псков) - "Коломна" - 2:0 (1:0)

Голы: Шишаев, 42 (1:0). Орлов, 70 (2:0).

"Спартак" (Кострома) - ЦРФСО (Смоленск) - 1:1 (0:1)

Голы: Танков, 14 (0:1). Яковлев, 90 (1:1).

"Волга" (Тверь) - "Строгино" (Москва) - 2:3 (0:0)

Голы: Пенчук, 59 (1:0). Пенчук, 64 (2:0). Погорелов, 78 (2:1). Устинов, 85 (2:2). Сергеев, 88 - с пенальти (2:3).

"Долгопрудный" - "Солярис" (Москва) - 5:1 (2:1)

Голы: Смирнов, 31 (1:0). Горбунов, 38 (1:1). Смирнов, 42 (2:1). Пахомов, 49 (3:1). Бычков, 54 (4:1). Рогов, 66 (5:1).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 4:0 (2:0)

Голы: Кулишев, 19 (1:0). Маркосов, 23 (2:0). Рогов, 50 (3:0). Бабенков, 60 (4:0).

"Динамо-2" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) - 1:4 (0:3)

Голы: Алексеев, 8 (0:1). Орлов, 17 (0:2). Щаницин, 31 (0:3). Рыжаков, 48 (0:4). Лацевич, 58 (1:4).

"Торпедо" (Владимир) - "Домодедово" (Москва) - 4:0 (1:0)

Голы: Сасс, 29 (1:0). Каратыгин, 48 (2:0). Зинин, 63 - с пенальти (3:0). Маматюк, 76 (4:0).