Московский "Арарат" подписал контракт с бывшими игроками "Краснодара" и "Оренбурга"

Московский "Арарат" сегодня заключил контракты с двумя футболистами - Егором Таракановым и Александром Кацалаповым, сообщает официальная страница клуба в социальной сети "Вконтакте". 30-летний Тараканов ранее выступал в составе нижегородской "Волги", "Краснодара", "Черноморца", московского и армавирского "Торпедо", а минувший сезон отыграл в "Нефтехимике".

31-летний Кацалапов начал карьеру в "Роторе", после чего играл в "Урале", "Тюмени", московском "Торпедо", "Уфе" и "Оренбурге". С лета 2016 года он находится в статусе свободного агента.

Ранее московский "Арарат", созданный в 2017 году, подписал бывших игроков сборной России Марата Измайлова, Романа Павлюченко и Алексея Ребко.