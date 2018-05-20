"Мордовия", вышедшая в ФНЛ, сыграла вничью с "Оренбургом-2"

"Мордовия" сыграла вничью с "Оренбургом-2" в 25-м туре первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Саранцы уже досрочно оформили выход в ФНЛ.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

25-й тур

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:3 (1:1)

Голы: Кочнев, 15 (1:0). Бочков, 26 (1:1). Голубцов, 65 (2:1). Умаров, 79 (2:2). Канаев, 82 (2:3).

"Оренбург-2" (Оренбург) - "Мордовия" (Саранск) - 1:1 (1:0)

Голы: Алтышев, 12 (1:0). Кренделев, 60 - с пенальти (1:1).

"Носта" (Новотроицк) - "Волга" (Ульяновск) - 1:1 (0:0)

Голы: Дворецков, 56 (1:0). Павлов, 68 (1:1).

"Зенит" (Ижевск) - "Анжи-Юниор" (Зеленодольск) - 3:0 (+:-)

"Крылья Советов-2" (Самара) - "Челябинск" - 1:2 (0:2)

Голы: Игнатьев, 9 (0:1). Игнатьев, 23 (0:2). Визнович, 84 (1:2).