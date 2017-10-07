"Мордовия" разгромила "Оренбург-2" и не проигрывает уже 12 матчей со старта сезона

"Мордовия" крупно победила "Оренбург-2" в матче первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Саранцы из 12 стартовых матчей сезона два свели вничью и выиграли десять.

Первенство России

ПФЛ

Урал-Приволжье

13-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Оренбург-2" (Оренбург) - 3:0 (2:0)

Голы: Адаев, 12 (1:0). Кренделев, 35 (2:0). Соболев, 54 (3:0).

"Челябинск" - "Крылья Советов-2" (Самара) - 1:1 (0:0)

Голы: Коркин, 55 (1:0). Шамаев, 68 (1:1).

Удаление: Жданкин (Ч), 61.

"Анжи-Юниор" (Зеленодольск) - "Зенит" (Ижевск) - 0:1 (0:0)

Гол: Яцук, 75.

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 2:0 (1:0)

Голы: Холодов, 6 (1:0). Умаров, 79 (2:0).

"Волга" (Ульяновск) - "Носта" (Новотроицк) - 3:2 (3:1)

Голы: Отставнов, 15 (1:0). Бабков, 18 (2:0). Орлов, 21 (2:1). Бабков, 44 (3:1). Егорычев, 71 (3:2).

Нереализованный пенальти: Отставнов (В), 15 (вратарь).