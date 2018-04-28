"Мордовия" потерпела первое поражение в сезоне, прервав 18-матчевую серию

"Носта" обыграла "Мордовию" в матче первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Клуб из Саранска впервые в сезоне потерпел поражение, прервав 18-матчевую беспроигрышную серию.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Урал-Приволжье"
21-й тур
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 2:2 (1:1)
Голы: Уридия, 17 (1:0). Цыганцов, 27 (1:1). Стешин, 67 (2:1). Корнилов, 90 (2:2).
КАМАЗ (Набережные Челны) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 2:1 (1:0)
Голы: Клонцак, 16 (1:0). Корелин, 90+2 (1:1). Крючков, 90+3 (2:1).
"Анжи-Юниор" (Зеленодольск) - "Челябинск" - 0:3 (-:+)
"Носта" (Новотроицк) - "Мордовия" (Саранск) - 3:2 (2:1)
Голы: Журавлев, 12 (1:0). Журавлев, 39 (2:0). Мухаметшин, 43 - с пенальти (2:1). Мухаметшин, 46 - с пенальти (2:2). Кирсанов, 58 (3:2).
"Волга" (Ульяновск) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 0:1 (0:1)
Гол: Ярославкин, 11.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2017-2018/uralpovolg/
kaop39
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20:56