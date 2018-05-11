"Мордовия" после двух поражений подряд победила "Крылья Советов-2"

"Мордовия" обыграла "Крылья Советов-2" в матче первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Саранцы, прошедшие без поражений стартовые 18 игр, проиграли в двух предыдущих турах (2:3 с "Ностой" и 0:1 с КАМАЗом). В таблице команда занимает первое место, на 3 очка опережая "Сызрань-2003" и имея игру в запасе.

Таким образом, "Мордовия" может вернуться в ФНЛ уже в следующем сезоне, если не проиграет "Сызрани-2003".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

23-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Оренбург-2" (Оренбург) - 4:0 (2:0)

Голы: Канаев, 34 - с пенальти (1:0). Каменщиков, 41 (2:0). Умаров, 54 (3:0). Петролай, 80 (4:0).

Удаление: Кеняйкин (О), 32.

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 2:0 (1:0)

Голы: Карпухин, 23 - с пенальти (1:0). Божин, 76 (2:0).

"Анжи-Юниор" (Зеленодольск) - "Волга" (Ульяновск) - 0:3 (-:+)

"Крылья Советов-2" (Самара) - "Мордовия" (Саранск) - 0:2 (0:1)

Голы: Мухаметшин, 26 - с пенальти (0:1). Кренделев, 49 (0:2).

"Носта" (Новотроицк) - "Челябинск" - 0:2 (0:2)

Голы: Игнатьев, 26 - с пенальти (0:1). Бирюков, 44 (0:2).

Удаление: Коркин (Ч), 45.

"Зенит" (Ижевск) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 4:1 (2:0)

Голы: Наговицин, 41 (1:0). Петров, 44 (2:0). Пугачев, 47 (3:0). Сагиров, 63 (3:1). Пугачев, 67 (4:1).