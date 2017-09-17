"Мордовия" победила "КАМАЗ" и продолжает идти в ПФЛ без поражений

"Мордовия" обыграла "КАМАЗ" в матче первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Саранцы лидируют в турнирной таблице, потеряв всего четыре очка в девяти поединках.

Первенство России

ПФЛ

Урал-Приволжье

10-й тур

"Зенит" (Ижевск) - "Челябинск" - 1:0 (1:0)

Гол: Малаховский, 3 - с пенальти.

"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Мордовия" (Саранск) - 0:1 (0:0)

Гол: Кренделев, 65 - с пенальти.

"Крылья Советов-2" (Самара) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 2:1 (1:0)

Голы: Визнович, 17 (1:0). Визнович, 70 (2:0). Валиахметов, 86 (2:1).

"Анжи-Юниор" (Зеленодольск) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 3:0 (0:0)

Голы: Мартынович, 81 (1:0). Дехтерюк, 86 (2:0). Гилязетдинов, 87 (3:0).

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Волга" (Ульяновск) - 0:0

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Оренбург-2" (Оренбург) - 1:0 (0:0)

Гол: Зимулька, 84 - с пенальти.