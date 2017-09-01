"Мордовия" обыграла "Анжи-Юниор" и продолжает идти в ПФЛ без поражений

"Мордовия" обыграла "Анжи-Юниор" в матче первенства России в ПФЛ - 2:0. На счету саранцев ни одного поражения в шести матчах, они возглавляют турнирную таблицу с 14 очками.

В другой игре "Оренбург-2" сыграл вничью с "Ностой" и набрал первое очко на профессиональном уровне.

ПФЛ

Урал-Приволжье

7-й тур

"Крылья Советов-2" (Самара) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:3 (0:1)

Голы: Уридия, 31 (0:1). Уридия, 65 (0:2). Дмитрюк, 72 (1:2). Дмитрюк, 88 (2:2). Каменщиков, 90 (2:3).

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 2:1 (1:1)

Голы: Махмутов, 7 (1:0). Клонцак, 8 (1:1). Зимулька, 75 - с пенальти (2:1).

Удаление: Никишин (К), 77.

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Зенит " (Ижевск) - 1:2 (0:1)

Голы: Ермаков, 22 (0:1). Павлюченко, 51 (1:1). Наговицин, 88 (1:2).

Удаление: Бочаров (З), 54.

"Челябинск" - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 5:1 (3:0)

Голы: Урывков, 23 - с пенальти (1:0). Игнатьев, 32 (2:0). Печенкин, 42 (3:0). Румянцев, 53 (4:0). Чуравцев, 59 (4:1). Глазков, 66 - с пенальти (5:1).

"Оренбург-2" (Оренбург) - "Носта" (Новотроицк) - 2:2 (1:1)

Голы: Кирсанов, 29 (0:1). Макаров, 45 (1:1). Макаров, 65 (2:1). Бевеев, 72 (2:2).

"Мордовия" (Саранск) - "Анжи-Юниор" (Зеленодольск) - 2:0 (1:0)

Голы: Ваганов, 8 (1:0). Мухаметшин, 71 (2:0).